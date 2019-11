Es begann mit einem Tanz im Truchsessenhof

Seit 60 Jahren sind Maria und Max Ludy verheiratet. Bürgermeister Roland Weinschenk (links) gratulierte dem Jubelpaar herzlich im Namen der Stadt und überreichte einen Geschenkkorb. Kennengelernt haben sich die beiden während der Fasnet 1956 beim Schlosshoftanz im Truchsessenhof. Sie verbrachten den Abend zusammen, mit anschließendem Besuch des Hexentanzes auf dem Rathausplatz. Max Ludy wurde in Steinach geboren. Er ist im Schlosshof aufgewachsen und somit ein echter Waldseer. Maria Ludy kam 1955 über eine Arbeitsstelle aus Wettenberg (Landkreis Biberach) nach Waldsee. Die beiden heirateten am 5. November 1959 und haben in Bad Waldsee drei Töchter und einen Sohn in Horb am Neckar sowie sieben Enkel und vier Urenkel. Fit halten sie sich mit Spaziergängen und Golfspielen. Die Leidenschaft von Max Ludy gilt außerdem dem Erwin-Hymer-Museum, wo er regelmäßig Führungen anbietet, sowie dem Fußball. Foto: Göppel/Stadt Bad Waldsee