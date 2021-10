Erwin-Hymer-Museum lädt zu Werkstattgespräch über Oldtimer

- Das Erwin-Hymer-Museums lädt am Donnerstagabend zu einem Werkstattgespräch rund um das Thema Oldtimer-Fahrzeugbewertung ein.

Wer einen Oldtimer fährt oder mit der Anschaffung eines solchen liebäugelt, stößt früher oder später auf das Thema Gutachten. Oft gerät das Thema aber wieder in Vergessenheit, was sich nach Jahren im Falle eines Schadens, Unfalls oder Verlust des Fahrzeuges rächen kann. KFZ-Sachverständiger Uwe Thalheimer aus Tettnang und Sammlungsleiter Markus Böhm bringen Licht ins Dunkel.

Das Werkstattgespräch „Oldtimer - Fahrzeugbewertung und Gutachten“ findet am Donnerstag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Ausstellung im Erwin Hymer Museum statt. Es fällt nur der Museumseintritt an. Das Abendticket kostet 7 Euro. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit online via Zoom teilzunehmen. Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung per E-Mail an info@erwin-hymer-museum.de ihren Zugangslink geschickt. Die Online-Teilnahme kostet 5 Euro.