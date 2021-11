Erwin Hymer Museum lädt zu einem Werkstattgespräch rund um das Thema Spot-Repair ein

Zu einem Werkstattgespräch rund um das Thema Spot-Repair lädt das Erwin Hymer Museum lädt am Donnerstagabend, 18. November, ein.

Hinter dem Begriff verbirgt sich eine zwischenzeitlich etablierte Methode zur Beseitigung kleinerer Beschädigungen am Fahrzeug, wie z.B. Kratzern. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren spart Spot-Repair nicht nur Zeit, sondern auch Geld – und das bei überzeugenden Ergebnissen. Möglich wird das durch partielles beilackieren, meist ohne das beschädigte Teil ausbauen zu müssen. Aber auch für kleinere Beschädigungen im Polster oder Leder, Risse in Kunststoffteilen und Kratzer in Alufelgen gibt es inzwischen innovative Reparaturmethoden.

Was mittels Spot-Repair alles möglich ist und wie die verschiedenen Reparaturen ausgeführt werden, erklärt Lackdoktor Eugen Silbernagel aus Ostrach anhand von Praxisbeispielen. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr hybrid statt, also live in der Ausstellung des Museums und online via Zoom. Für die Teilnahme vor Ort fällt nur der vergünstigte Museumseintritt von sieben Euro an. Die Online-Teilnahme ist kostenfrei; Der Link zum Online-Zugang wird den Teilnehmern nach der Anmeldung unter info@erwin-hymer-museum.de zugemailt.