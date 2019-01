Erwin-Hymer-Museum ist mit Oldtimer-Tuk Tuk auf der CMT vertreten

Das Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee präsentierte sich mit einem „Reisemobil“ auf der Urlaubs- und Reisemesse CMT in Stuttgart. Laut Pressemitteilung stellte das Museum ein Oldtimer-Tuk Tuk aus Thailand aus, was einmal das Reisegefährt eines jungen Paares war, das damit im Jahr 2005 über 37 000 Kilometer bis nach Deutschland zurück gelegt hatte. Nun steht die Autorikscha in der Ausstellung des Museums. „Das bunte Tuk Tuk hat viele neugierige Blicke auf sich gezogen“, wird Museumsdirektorin Susanne Hinzen in der Mitteilung zitiert. „Es repräsentiert unser diesjähriges Programm, in dem viele außergewöhnliche Reisefahrzeuge zu sehen sein werden.“