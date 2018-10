Erwin Hymer Museum hat neue interaktives Ausstellungs-Programm über Humor beim Reisen

Seit Freitag, 26. Oktober, erwartet die Besucher des Erwin Hymer Museums ein neues interaktives Ausstellungs-Programm für groß und klein. Bei „Humor im Gepäck“ geht es laut Pressemitteilung den ganzen Winter über in der Ausstellung lustig zu. Die Besucher tauchen demnach ein in die humorvolle Welt des mobilen Reisens: Witzige Geschichten, Pleiten, Pech und Pannen, skurrile Erlebnisse und kuriose Entdeckungen entlang der Pfade erzählen im neuen Ausstellungs-Programm vom Reisen unterwegs, von oft unterwarteten Begegnungen mit Humor und der augenzwinkernden Selbstironie der Caravaner und Reisenden. Witzige und kreative Bergsprüche unterm Gipfelkreuz, unterhaltsame Clips mit Sicherheitsinstruktionen im Flugzeug oder kuriose Ortsschilder mit Namen wie „Himmelsthür“ oder „Büchsenschinken“ können in der Ausstellung entdeckt werden. Detailreiche Wimmelbilder über das Camping-Leben und lustige Erklärungen im Caravan- und Wohnmobil-ABC laden zum schmunzeln, kichern und prusten ein, teilt das Museum mit.

Worüber lachten die Pioniere des Caravanings bei ihren ersten Reiseerlebnissen, was bringt uns heute zum Lachen und worüber lachen Menschen in anderen Ländern? „Humor im Gepäck“ wirft auch einen Blick in die Vergangenheit und zeigt laut Mitteilung mit zahlreichen Cartoons aus der Zeit der Pioniere des Caravanings bis heute, wie sich der Humor mit der Gesellschaft und der Campingkultur im Laufe der Geschichte gewandelt hat.

Die Ausstellung wird bis zum 10. März 2019 in der Ausstellung des Erwin Hymer Museums gezeigt. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.erwin-hymer-museum.de