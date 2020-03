Erwin-Hymer-Museum für Besucher geschlossen

Das Erwin-Hymer-Museum bleibt vorerst vom 17. März bis zum 31. März für Besucher geschlossen. Wie die Museumsverantwortlichen mitteiltn, habe der Vorstand der Erwin-Hymer-Stiftung diese Entscheidung aufgrund der aktuellen Situation und infolge der allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus so beschlossen. Des weiteren seien alle Veranstaltungen des Erwin-Hymer-Museums bis Ende April abgesagt worden. Das betrifft das Werkstattgespräch am 19. März, die Live-Reportage am 14. April, den Camping-Flohmarkt am 25. April sowie alle offenen Führungen. „Die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, heißt es in der Pressemitteilung und weiter: „Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen hoffen wir zur Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 beitragen zu können.“ Für Fragen zu Buchungen, geplanten Besuchen und Veranstaltungen steht die Museumsverwaltung telefonisch unter 07524 / 9766745 sowie per E-Mail unter buchung@erwin-hymer-museum.de zur Verfügung.