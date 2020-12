Erwin-Hymer-Group spendet für bedürftige Alleinerziehende

Die Erwin-Hymer-Group spendet 5000 Euro an den Kinderschutzbund Bad Waldsee, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Das Unternehmen wolle damit, benachteiligten Familien mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern eine Weihnachtsfreude machten.

Mit dem Geld kaufe der Kinderschutzbund Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro und verteile diese an Alleinerziehende mit ein bis fünf Kindern in Bad Waldsee, die besonders unter der aktuellen Corona-Situation leiden, heißt es in der Mitteilung weiter. So könnten die alleinerziehenden Mütter oder Väter ihren Kindern gerade zur Weihnachtszeit Wünsche erfüllen, die für sie sonst unerreichbar wären. Auf dem Foto zu sehen wie Martin Brandt, Vorstandsvorsitzender der Erwin-Hymer-Group (Mitte), die Spende an Walter Ritter, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Bad Waldsee (r.), und Gisela Riedesser, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes Bad Waldsee überreicht.