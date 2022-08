Erweiterung der Freizeitanlage in Bad Waldsee: Neue Sportangebote am Stadtsee kommen gut an

Die erweiterte Freizeitanlage am Stadtsee ist passend zu den Sommerferien eröffnet worden. Kaum war das rote Band am Freitag durchgeschnitten, wurde der neue Pumptrack sofort von den vielen Kindern und Jugendlichen in Beschlag genommen und ausgiebig ausprobiert, wie die Stadt mitteilte. Genauso die neue Mini-Ramp am Skaterplatz, das neue Fitnessgerät Street Workout und die Ballspielwiese.

Die Erweiterung der Anlage wurde in mehrere Bauabschnitte eingeteilt und ist noch nicht abgeschlossen, so die Stadtverwaltung weiter. So werde demnächst noch ein barrierefreier Trinkbrunnen installiert, um nach der sportlichen Anstrengung wieder „aufzutanken“. Noch in Planung seien zudem weitere Sitzgelegenheiten – diese seien für den Herbst vorgesehen, genau wie noch einiges an Pflanzarbeiten. Weiterhin seien noch eine Boulderwand zum Klettern und ein Pavillon als Regen- und Sonnenschutz in der „Bau-Pipeline“. Diese würden voraussichtlich im kommenden Frühjahr gebaut.