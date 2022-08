Erweiterung der Freizeitanlage am Waldseer Stadtsee wird offiziell eröffnet

Die Erweiterung der Freizeitanlage am Stadtsee in Bad Waldsee wird am Freitag, 5. August, offiziell eröffnet. Start ist um 15 Uhr, direkt am Gelände. Dort wird Oberbürgermeister Matthias Henne das „Rote Band“ durchschneiden und die Gerätschaften für Spiel, Spaß, Bewegung und Sport freigeben, teilt die Stadt mit.

Als Programmpunkte gebe es actionreiche Vorführungen von Skatern und Bikern, Torwandschießen, Ballspiele sowie Einführungen von Fachleuten für das neue Fitnessgerät Street Workout und den Pumptrack.

Bereits vor ein paar Wochen konnte das neue Kleinspielfeld für den Spielbetrieb freigegeben werden.