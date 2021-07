Erstkommunionfeier am letzten Junisonntag 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt war dieses für Katholiken besondere Fest in den Sommer verlegt worden. Der jetzige Zeitpunkt war günstig, denn aufgrund der momentan günstigen Pandemieentwicklung ergaben sich Lockerungen und das Maskentragen im Freien war nicht mehr notwendig. Zudem hatte Petrus ein Einsehen und vermittelte strahlenden Sonnenschein.

Die vielen Angehörigen der Kommunionkinder (Eltern, Großeltern, Geschwister, Patentanten und Patenonkel), dazu Gottesdienstbesucher aus der Seelsorgeeinheit fanden begehrte, schattige Plätze unter den Lindenbäumen im idyllischen Areal zwischen Klosterhof und Zehntscheuer.

Insgesamt 7 Mädchen und 4 Jungen gingen erstmals zum Tisch des Herrn. Den Erstkommunionkindern wurden zu Beginn des Festgottesdienstes kleine Erinnerungskreuze umgehängt, die von der Kirchengemeinde gespendet worden waren.

Pfarrer Stefan Werner, der zusammen mit Pastoralreferent Andreas Hund den Festgottesdienst zelebrierte, bedankte sich am Schluss einer bewegenden und bewegten Feier bei allen, die dafür Sorge getragen, dass auch die Vorbereitung auf dieses besondere religiöse Ereignis mit großer Sorgfalt erfolgen konnte und nachhaltig geprägt worden war.

Sehr feierlich musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Haisterkircher Sing- und Instrumentalkreis, der rhythmische, religiöse Lieder intonierte. Kinder wie Erwachsene wurden angeregt zu fröhlichem Mitsingen und Mitklatschen. Was im Frühjahr wegen der damals geltenden Coronaregeln noch undenkbar war, wurde jetzt in Haisterkirch wieder ermöglicht. Denn zur Tradition gehört es hier nämlich auch, dass an diesem besonderen Tag die Haisterkircher Musikkapelle unter Leitung von Florian Hubl ihre Aufwartung macht. Die Kinder und Eltern samt Angehörigen wurden zwar nicht wie gewohnt mit musikalischen Klängen zum Gotteshaus begleitet. Dafür marschierte die große Musikantenschar am Ende des Gottesdienstfeier ins Klosterhofareal, stellte sich coronakonform auf, ließ dann einen wunderschönen Choral erklingen. Dankbaren Applaus erntete die Musikkapelle für ein danach gebotenes, klangvolles Platzkonzert. Es war übrigens der erste große Auftritt nach langer Zeit.