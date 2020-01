Erster Pflegegipfel für die Region

Zum ersten Pflegegipfel für die Region Allgäu-Oberschwaben treffen sich berufliche Altenpfleger am 6. Februar in Bad Waldsee. Gesprächsthemen seien laut Pressemitteilung beispielsweise die Arbeitsbedingungen, die neue Pflegeausbildung, das Pflegelöhneverbesserungsgesetz und der Pflege-TÜV. Initiator des Gipfels ist Axel Müller, direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter für Oberschwaben und das Allgäu. Die aktuelle Situation in der Pflege zu verbessern, sei eine zentrale Aufgabe aller Bundestagsabgeordneter, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Zukunft ohne Pflege werde nicht funktionieren. Neben Müller wird auch der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhausin, in Bad Waldsee sein. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an beruflich Pflegende in der Altenpflege und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 29. Januar, per E-Mail an axel.mueller@bundestag.de unter dem Stichwort: Pflegegipfel erforderlich. „Ich bin überzeugt davon, dass der Austausch zwischen Pflegenden und der Politik von größter Bedeutung ist“, sagt Müller. „Die Entwicklung von zukunftsfähigen Strukturen ist nur durch die Einbeziehung der beruflich Pflegenden, der Dienste und Einrichtungen möglich. Mit Staatssekretär Andreas Westerfellhaus konnte ich den perfekten Ansprechpartner und Referenten dafür gewinnen. Als Pflegebeauftragter der Bundesregierung hat er Einblicke in die gesamte Thematik – und auch Problematik – wie kein Zweiter. Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch und anregende Diskussionen.“