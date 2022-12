Erster Lauf zur Oberschwäbischen Crosslaufserie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Start der 45. Ausgabe der Oberschwäbischen Crosslaufserie am 11. Dezember zeigten sich die Läufer des TSV Reute gut vorbereitet. Sie errangen im Hauptlauf über circa 7,2 km auf dem sehr tiefen und schlammigen Geläuf, das den Sportlern einiges an Kondition abverlangte, mehrere Altersklassensiege und weitere Podestplätze.

Bei den Nachwuchsläuferinnen und Läufer konnte Johanna Hilt auf der 1200 Meter-Strecke, bedingt durch eine eben überstandene Erkältung und den Aufstieg in die Altersklassen WU16, mit Platz 5 noch nicht ganz an ihre gewohnten Erfolge anknüpfen. Julia Gütler , ebenfalls in WU16, trat auf der 3,6 km-Strecke an und erreichte mit einer guten Zeit Platz 1 in ihrer Altersklasse. Laurin Wolf zeigte auf der gleichen Strecke ebenfalls eine gute Leistung, die aber leider nicht zu einem Podestplatz reichte.

Im Hauptlauf dann das schon fast gewohnte Bild bei den Reutener Athleten: Paulina Wolf auf Platz 1 in der Frauenhauptklasse und Platz 3 bei den Frauen insgesamt, gefolgt von Siegfried Borsutzky auf Platz 1 M65, Manfred Borsutzky Platz 2 M60, Hubert Oberhofer Platz 3 M65, Karin Nowak Platz 1 W50 und Anette Gütler Platz 3 W50. Lediglich Daniel Fix ging, trotz guter Zeit, in der stark besetzten Altersklasse M50 leer aus.

Der Gesamtsieg ging bei den Frauen an Verena Cerna, bei den Männern siegte Matteo Geninazza, beide vom SSV Ulm 1846.

Alle Ergebnisse unter https://my.raceresult.com/192952/