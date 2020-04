Erster Arbeitstag als Bürgermeister: Henne richtet sich mit Videobotschaft an Bad Waldseer

An seinem ersten Arbeitstag hat sich der neue Bürgermeister, Matthias Henne, per Videobotschaft an die Bad Waldseer gewandt. Vom Bürgermeisterzimmer im Rathaus aus richtete er das Wort gezielt an die Bürger und bezog Position zur Corona-Krise

„Mit dem heutigen 6. April trete ich dankbar und mit großer Vorfreude das Amt und die Aufgaben des Bürgermeisters in Bad Waldsee an“, so Henne. Er habe sich darauf gefreut, die Bürger und städtischen Mitarbeiter persönlich kennenzulernen. „Dann kam alles anders. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, die uns vor enorme Herausforderungen stellt“, ging Henne auf das Coronavirus ein und weiter: „Diese Pandemie hat unseren gewohnten und sicheren Alltag im Mark erschüttert und nahezu komplett lahmgelegt. Ich weiß, manche von Ihnen trifft diese weltumfassende Krise härter als andere. Liebe Bürgerinnen und Bürger, seien sie gewiss, ich bin für Sie da.“

Als Bürgermeister sei er nun da, um Firmen und Familien durch die Krise zu begleiten. Mit einem Appell schloss er den rund dreiminütigen Beitrag ab: „Nehmen Sie das Kontaktverbot ernst und halten Sie sich an die Vorgaben. Bitte bleiben Sie Zuhause und bitte bleiben Sie gesund.“

Kurz nachdem Henne den Beitrag auf seiner persönlichen Facebook-Seite veröffentlichte, waren bereits etliche Glückwunsch-Kommentare zu lesen und mehr als 100 "Gefällt mir"-Angaben zu sehen.