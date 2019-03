Erschließung des Baugebiets „Pfändle“ kann starten

Ohne Diskussion segnete der Gemeinderat Bad Waldsee in seiner jüngsten Sitzung der Erschließung des Baugebiets „Pfändle“ am nördlichen Ortsrand ab. Das Wohnbaugebiet liegt an der Steinenberger Straße. Wie berichtet ist dort sowohl Geschosswohnungsbau als auch der Bau von Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen.

Wie bereits zuvor der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) stimmte das Gremium der Erschließung mit Verkehrsflächen, Breitbandinfrastruktur, Hangwasserschutz und Freiraumgestaltung mit einem Kostenrahmen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu. Die Erschließungsarbeiten dauern nach Angaben der Stadtverwaltung bis voraussichtlich Frühjahr/Sommer 2020.

Wie darüber hinaus vom AUT vorgeschlagen, folgte der Gemeinderat auch dem Beschluss zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebiets für rund 1,5 Millionen Euro. Dazu muss nach Angaben der Stadt ein bestehender Mischwasserkanal verlegt werden. Dieser verläuft laut Sitzungsvorlage vom „Grünen Weg“ bis zur „Steinenberger Straße“ und damit durch mehrere künftige Baugrundstücke. Über diesen Mischwasserkanal werde das Abwasser zwischen der „Richthofenstraße“ und dem „Buchenweg“ abgeleitet. Die neue Trasse des Mischwasserkanals verlaufe in den Erschließungsstraßen. Das Schmutzwasser aus den Baugrundstücken werde an die neue Mischwasserkanalisation angeschlossen (modifiziertes Mischsystem). Die Verlegung einer Schmutzwasserkanalisation sei nicht erforderlich.

Durch die Maßnahmen würden bestehende hydraulische Engpässe in der Mischwasserkanalisation im Bereich „Eichenweg“, „Buchenweg“ und „Grüner Weg“ beseitigt werden. Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Baugebiet werde in einer Regenwasserkanalisation gesammelt. Die Ableitung aus dem Baugebiet erfolgt nach Angaben der Stadt über den „Hägelesmoosweg“ bis zum „Riedbach“ (öffentliches Gewässer), östlich des Radweges nach Michelwinnaden.

Genehmigung erteilt Landratsamt

Die eigentliche Retention mit einem Volumen von rund 550 Kubikmetern, die nach Angaben der Verwaltung grundsätzlich vor der Einleitung in ein Gewässer stattfinden sollte, finde auf einem Flurstück im „Finsteren Moos“, nördlich des Bahndammes, statt. Für die Retentionsanlage ist laut Stadt eine wasserrechtliche Genehmigung (Einleitungserlaubnis) erforderlich. Diese werde beim Landratsamt beantragt.