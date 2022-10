Erntedankaltar der Döchtbühlschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Religionsunterrichtes gestaltete die Klassenstufe 2 der Döchtbühlschule mit ihrer Lehrerin Kristina Fötsch den Erntedankaltar in der Kirche St. Peter. Kreative Elternunterstützung erhielt die Klasse dabei von Nadine Peter. Alle Kinder trugen in ihren Schulranzen Spenden in die Kirche, die sie zuvor kauften oder in der Natur sammelten. So konnte nun das Erntedankfest starten und die Kinder ihren Familien den eigens erstellten Erntedankaltar während des Gottesdienstes zeigen. Foto: Kristina Fötsch