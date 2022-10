Erntedank 2022 in Reute-Gaisbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Jahren ist es eine gute Tradition, dass zum Erntedanksonntag ein Erntealtar gestaltet wird. Diesen Dienst nehmen auch seit jener Zeit die Frauen der Landfrauengruppe Reute-Gaisbeuren wahr.

Mit viel Liebe zum Detail versucht man jedes Jahr ein neues Erscheinungsbild darzustellen. Auch zum Erntefest am Sonntag, 2. Oktober ist den beiden Organisatorinnen Ingrid Maucher und Gertrud Schmid wieder gelungen, einen Altar zu zaubern, der die ganze Bandbreite unserer reichen Obst-, Gemüse- und Getreideschätze sichtbar macht.

Musikalisch wurde der Festgottesdienst vom Musikverein Reute-Gaisbeuren und der Familienband begleitet. Pfarrer Werner nahm Bezug auf die reichhaltige Ernte, welche wir in unserer Region erhalten haben. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, sollte jedem bewusst sein. Viele Regionen in Deutschland hatten nicht das Glück, so viel Ertrag einzufahren.

In den Fürbitten, welche durch Pfarrer Werner, Ingrid Maucher (stellvertretend für die Landfrauen), Volker Schumacher (stellvertretend für die Familienband) und Wilhelm Heine (stellvertretend für die Landwirte) griffen sie nochmal Gedanken rund um den Erntedank und unser Leben allgemein auf.

Hat die Corona-Pandemie, welche unser Leben auf links gedreht hat, es geschafft, auch eine andere Sichtweise und Verständnis auf unsere Lebensmittel zu entwickeln? Sind wir sensibler und dankbarer geworden für das, was uns die Natur jeden Tag hervorbringt und schenkt? Wie haben sich die Menschen danach gesehnt, wieder in Gemeinschaft am gedeckten Tisch zu sitzen?

Der Dank galt auch den Landfrauen und Landwirten, welche das ganze Jahr dafür sorgen, dass unsere Teller nicht leer bleiben. Gerade sie stecken Sorgfalt, Verantwortung und Herzblut in diese Waren. Sie sind ein kostbares Gut, auch wenn wir oft in Regalen der Supermärkte einen anderen Eindruck vermittelt bekommen. Unser tägliches Brot ist nicht selbstverständlich.

Viel zu viele Lebensmittel werden jährlich weggeworfen. Bereits in einer Studie von 2015 wurde dies auf zwölf Millionen Tonnen im Jahr berechnet. Das bedeutet zwei sehr gut gefüllte Einkaufswägen pro Person jedes Jahr. Genau das sollte uns im Rahmen des Erntedankfestes und dem Blick auf den Hunger in der Welt zu denken geben und die Kraft zu Veränderung freisetzen.