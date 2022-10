Ernst Maucher wird hohe Ehrung vom Landesverband zuteil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bezirksverband Obstbau, Garten & Landschaft Bad Waldsee traf sich am Mittwoch, 26. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach zu seiner Jahresversammlung. Gekommen waren die Vorsitzenden der Ortsvereine aus Bad Waldsee, Haisterkirch, Michelwinnaden, Reute-Gaisbeuren und Vogt. Mit Beifall konnten Ferdinand Gut als Ehrenvorsitzender sowie Ortsvorsteher Franz Spehn begrüßt werden. Leider mussten die beiden Vorsitzenden des Bezirksverbands Franz Bendel und Annerose Herm die Auflösung des Ortsvereins Waldburg zur Kenntnis nehmen. Es bestehe aber Hoffnung, dass schon im nächsten Jahr eine Neugründung angegangen werden könnte.

Franz Bendel ließ in einem kurzen Statement das Berichtsjahr 2021 des Bezirksverbands Revue passieren. Auch hier bremste die Pandemie viele Aktivitäten aus. Während in den früheren Jahren die ausgeschriebenen Mehrtagesfahrten für die Mitglieder bereits nach wenigen Tagen ausgebucht waren, erzielten die Angebote nach Bamberg und auch Ludwigsburg nicht die erforderliche Teilnehmerzahl. Nur Positives konnte dagegen Joachim Mägerlein in Sachen Finanzen berichten. Da sich Einnahmen und Ausgaben im Gleichstand hielten, bleibt ein guter Kassenstand die solide Basis für die weitere Arbeit. Florian Kramer bescheinigte als Kassenprüfer eine tadellose Arbeit der Verantwortlichen.

Mit der Überreichung der „Silbernen Medaille“ konnte Alfred Schaz vom Landesverband Ernst Maucher für seine jahrzehntelange Arbeit als Kassier besonders ehren. Von 1975 bis 2021 war er für die Finanzen des Bezirksverbands zuständig. „In einem guten Team habe ich dieses Ehrenamt gerne ausgeführt“, lobte Maucher eine „stimmige Chemie“ bei den Verantwortlichen. Tobias Hornung wertete in einem Referat als Biodiversitätsmanager des Landschaftserhaltungsverbands sehr positiv viele Aktivitäten der Ortsvereine: „Habt Mut zu einer Mini-Wildnis im Garten, somit können wichtige neue Lebensräume für Insekten und Tiere geschaffen werden“. Nach einem Ausblick auf die Landesgartenschau 2024 in Wangen sprach Annerose Herm geplante Veranstaltungen des kommenden Jahres an. So gibt es im März im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren ein Referat über „Saatgut-Vielfalt“ sowie mehrere Lehrfahrten im Jahresverlauf. Auch stehe eine Zweitagesfahrt zum Besuch der Bundesgartenschau in Mannheim in Planung, ebenso ein vorweihnachtlicher Ausflug.