Erneut wurde in Bad Waldsee ein E-Bike gestohlen

Erneut ist in Bad Waldsee ein E-Bike geklaut worden. Das teilt die Polizei mit. Am Donnerstag in der Zeit von 14.45 bis 19.15 Uhr entwendeten Unbekannte am Abstellplatz am Bahnhof in Bad Waldsee ein hochwertiges E-Bike der Marke „Ghost“, berichtet die Polizei. Der Eigentümer hatte das lila-anthrazit farbene Fahrrad mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Fahrrades wird mit 2700 Euro Neuwert angegeben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Bad Waldsee unter Telefon 07524/4043-0 zu melden.

In der Kurstadt sind schon seit Längerem E-Bike-Diebe unterwegs. So wurden insgesamt zehn Fahrräder und E-Bikes Ende August innerhalb von nur einer Woche beim Waldseer Freibadparkplatz und im Stadtgebiet gestohlen worden (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Einzelne Fälle gibt es seit einiger Zeit ebenfalls immer wieder.