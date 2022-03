Erneut brüten Schwäne direkt am Bad Waldseer Stadtseeufer

Es ist noch früh im Jahr und dennoch brütet schon ein Schwanenpaar abermals direkt am Stadtseeufer. Das Nest ist fast an der selben Stelle wie im vergangenen Jahr und befindet sich kurz nach der kleinen Brücke über den Urbach in Richtung Haus am Stadtsee. In sozialen Netzwerken wurde das Nest schon thematisiert und die Sorge ausgesprochen, dass die vielen freilaufenden Hunde, die am Wochenende am Uferweg gesehen worden seien, die brütenden Schwäne stören würden.

Die Stadtverwaltung wird voraussichtlich wieder einen Zaun rund um das Nest bauen, um die Tiere zu schützen, wie es am Montagmorgen auf SZ-Anfrage aus dem Rathaus heißt. Denn Spaziergänger und besonders Hundehalter werden um Rücksichtnahme und Vorsicht gebeten, freilaufende Hunde seien eine Gefahr für die Schwäne. Zu beachten ist zudem, dass Schwäne bei der Verteidigung ihres Nestes beziehungsweise ihres Nachwuchses kräftig zubeißen können. Die Schwäne sollten zudem nicht gefüttert werden.

Dass Schwäne direkt am Waldseer Stadtseeufer, nur wenige Zentimeter neben dem belebten Uferweg, ihr Nest bauen kommt häufiger vor. Das Nest zwischen Spital und Haus am Stadtsee im Jahr 2017 sorgte dabei aufgrund des exponierten Standorts für besonders viel Aufmerksamkeit. Das Nest wurde auch damals abgeschottet und Tierarzt Klaus-Ferdinand Rembold riet: „Weiterlaufen, einfach weiterlaufen.“ Diese Ansage ohne Ablaufdatum gilt für jedes Jahr und jedes Nest, denn die Schwäne brauchen zum Brüten ihre Ruhe.