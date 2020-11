Erneut Ärger über „Wilden Müll“

Wieder einmal haben Unbekannt ihren „Wilden Müll“ illegal entsorgt. Dieses Mal zwischen der Kläranlage und dem Flugplatz in Reute. „Schade, dass so etwas immer noch passiert“, kommentiert SZ-Leser Andreas Hepp die Szenerie. In sozialen Netzwerken fällt der Ärger über derartige Abfallentsorgung deutlich schärfer aus und etliche Nutzer fragen sich, warum der Müll nicht korrekt entsorgt werden kann.