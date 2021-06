Ermittlungen wegen Raubdelikt

Wegen eines Raubdelikts ermittelt aktuell das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem ein 21 Jahre alter Mann am Dienstagabend in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee geschlagen und um seine Geldbörse gebracht wurde.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der stark alkoholisierte 21-Jährige mit dem Angreifer zunächst verbal in Streit. Daraufhin schlug der Täter seinem Kontrahenten ins Gesicht, sodass dieser Verletzungen im Mundbereich davontrug. Im Anschluss nahm er den Geldbeutel seines Opfers und flüchtete.

Der betrunkene 21-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen Bekannten des Opfers handeln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet.