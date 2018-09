Erinnern an den Maler Ebell

Der Museums- und Heimatverein Bad Waldsee hat dem Maler und Kunstpädagogen Paul Heinrich Ebell (1908-1998) bereits zwei Ausstellungen ausgerichtet, 2004 „Paul Heinrich Ebell – Maler – Grafiker – Pädagoge“ und 2008, zu seinem 100. Geburtstag, „Schwarz-Weiss, das grafische Werk von P. H. Ebell“. Beide wurden laut Pressemitteilung von Mitgliedern erarbeitet, die den Künstler noch persönlich gekannt haben. Genannt seien Elisabeth Klass mit Beteiligung von Ursula Hirrlinger und ein anderes Mal mit Unterstützung von Ulrich Ebell.

Der Vorstand des Vereins hat sich nun bei der aktuellen Ausstellung „Das tänzerische Schwarz“ – quasi zum 110. Geburtstag des Künstlers – bewusst dafür entschieden, den Kunsthistoriker Uwe Degreif vom Museum Biberach um Mithilfe zu bitten, der das Werk Ebells mit einem Blick von außen beurteilt und in die Entwicklung der Kunst des 20. Jahrhunderts eingeordnet hat.

Die Erinnerung an Paul Heinrich Ebell sei bei vielen Waldseern noch lebendig, heißt es. Ebell war nicht nur eigenständiger Künstler, sondern ab 1946 fast 30 Jahre lang Lehrer an der Oberschule Waldsee, die über die Stufe Progymnasium im Jahr 1973 zum Gymnasium wurde. Zahlreiche Schüler durchliefen seinen Kunstunterricht. Aus dieser Gruppe tauschen in einem Podiumsgespräch stellvertretend für viele Mitschüler René Auer, Jörg Eberhard und Axel Otterbach Erinnerungen an ihren Lehrer aus – am Samstag, 29. September, im Museum im Kornhaus, Pfeilerhalle, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Otterbach und Eberhard sind zudem beide Ebell in der Leitung der von ihm 1965 gegründeten städtischen „Kleinen Galerie“ nachgefolgt. Die Moderation übernimmt die stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins, Brigitte Hecht-Lang.