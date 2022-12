Erhöhung der Kreisumlage sorgt auch in Bad Waldsee für Frust

Die Ankündigung der Kreisverwaltung, die Kreisumlage für 2023 um 1,5 Prozentpunkte anzuheben, hat bei den Kommunen im Landkreis Ravensburg für lautes Ächzen gesorgt. Noch im Sommer war von einem halben Prozentpunkt von zuvor 25 auf 25,5 Prozent die Rede gewesen. Nun geht es um 26,5 Prozent. Diese zusätzliche Erhöhung würde nach Angaben von Bürgermeisterin Monika Ludy in Bad Waldsee ein Minus von 320.000 Euro in den Haushalt für das kommende Jahr reißen.

An dessen finaler Ausarbeitung hat die Waldseer Verwaltung in den vergangenen Wochen mit Hochdruck gearbeitet, sie soll dem Gemeinderat am 23. Januar präsentiert werden. Der Ergebnishaushalt war bereits Mitte November fertig gestellt, als die Erhöhung bekannt wurde.

Diese Summe schüttelt sich niemand einfach so aus dem Ärmel.

„Das ist zu spät für die Kommunen, um noch reagieren zu können.“ Die Folge wäre erneut ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt, erläutert Ludy. „Diese Summe schüttelt sich niemand einfach so aus dem Ärmel, auch nicht die Stadt Bad Waldsee.“

Zwar würde der Ergebnishaushalt ohnehin erneut kein ordentlich ausgeglichenes Ergebnis vorweisen, allerdings mit einem deutlich geringeren Minus. Und: Für die Jahre 2024 und 2025 wäre beim Ergebnishaushalt jeweils ein Plus am Ende gestanden, für 2024 sogar in Höhe von 1,5 Millionen Euro und 2025 in Höhe von 455.000 Euro.

Komplizierte Haushaltsplanungen

Allerdings wurden laut Ludy auch für diese beiden Jahre gravierende Erhöhungen der bisher vorgesehenen Kreisumlage angekündigt: So soll ab 2024 auf 29 Prozent erhöht werden (statt bislang geplanter 26 Prozent). Und in 2025 soll es dann bei 29 Prozent (da waren 28 Prozent geplant) bleiben. Wie Ludy erläutert, seien die aktuellen Haushaltsplanungen aufgrund der extrem angestiegenen Energiekosten ohnehin schon nicht einfach.

Ob es jeweils zu den geplanten Erhöhungen kommen wird, steht noch nicht abschließend fest. Denn wirksam wird der Hebesatz erst, wenn der Kreistag – in dem bekanntlich viele Bürgermeister sitzen – ihn beschließt. Wie Schwäbische.de aus einem Schreiben von Landrat Harald Sievers an die Kreisräte erfahren hat, könnte es für 2023 beim bisher vorgesehenen Hebesatz von 25,5 Prozent bleiben.

Welche finanziellen Auswirkungen hat die Kreisumlage für Bad Waldsee? Für 2023 müsste die Stadt bei einem erhöhten Hebesatz von 26,5 Prozent 8,5 Millionen Euro an den Kreis zahlen, in den Jahren 2024 und 2025 gingen bei wie geplant erhöhten Hebesätzen sogar jeweils mehr als 10 Millionen Euro an den Kreis. Auch für die Kreisumlage 2024 sei laut Sievers, der im März wiedergewählt werden will, gerade ein neuer Vorschlag in Ausarbeitung.

Was ist die Kreisumlage? Das ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Da Landkreise in der Regel keine eigenen Steuereinnahmen haben, stellt die Kreisumlage die wichtigste Einnahmequellen der Landkreise dar.

Gewerbesteuereinnahmen in Waldsee gestiegen

Die Kreisumlage beruht auf der Steuerkraft der Kommunen, also das Aufkommen von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteilen. Der Hebesatz der Kreisumlage bestimmt, wie viel Städte und Gemeinden von dieser Steuerkraft an den Landkreis abzugeben haben.

Gute Nachrichten gibt es in Bad Waldsee derweil in Sachen Gewerbesteuereinnahmen. Für 2022 seien das 13 Millionen Euro, so Ludy. „Das ist so viel wie noch nie.“ 2021 waren es 10,6 Millionen Euro.