Ergebnisse des TC Bad Waldsee

Die Herren 40 des TC Bad Waldsee konnten am fünften Spieltag in der starken Achtergruppe in der Württembergliga einen wichtigen Heimsieg erringen. Gegen die nur zu fünft angereisten Herrenberger stand es nach den Einzelsiegen von Kapitän Christian Geiger und Oliver Häusler 3:3. Für den zweiten Saisonsieg sorgten dann Oliver Häusler und Markus Müller im überlegen gewonnen Zweierdoppel. Somit kann man in hoffentlich bester Aufstellung in den beiden restlichen Begegnungen noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt erreichen.

Es spielten: Thimo Greiner, Christian Geiger, Oliver Häusler, Jürgen Bärtle, Markus Müller. Die nächste Begegnung findet am 17. Juli auf heimischer Anlage gegen Reutlingen statt.

Die Damen 30 des TC Bad Waldsee haben vergangenen Sonntag 2:7 gegen die starken Damen aus Wangen verloren. Ihre erste Niederlage nach sechs Jahren. Nur Carmen Rost 6:1 6:1 und Simone Kibele 6:0 6:0 konnten ihre Einzel deutlich gewinnen. Alle anderen Einzel sowie auch alle drei Doppel wurden dieses Mal verloren. Noch zwei Spieltage stehen auf dem Plan. Es bleibt spannend.