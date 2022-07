Erfolgreiches Reitturnier Ende Juni

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. und 26. Juni hat der Reit- und Fahrverein Bad Waldsee auf der Reitanlage in Unterurbach sein alljährliches Turnier ausgetragen. Die Zuschauer konnten an den zwei Turniertagen mit insgesamt elf Prüfungen in Dressur und Springen bis zur Klasse A mitfiebern. Dieses Jahr gab es wieder einen Stadtmeister im Springen.

Siegerehrung für den Stadtmeister 2022 im Springen der Klasse A wurde persönlich von Oberbürgermeister Henne überreicht. Der 1. Platz ging an Lilly Merk, der 2. Platz an Soraya Holl und der 3. Platz an Christina Maier.

Der Verein zeigte sich sehr zufrieden mit dem Turnier Wochenende. Wir bedanken uns bei allen Helfern und Mitwirkenden dieses Wochenendes. Ebenso bedanken wir uns recht herzlich bei allen Sponsoren und den Spendern der Sachpreise, durch die so ein erfolgreiches Turnier stattfinden konnte.

Ergebnisse des RFV Bad Waldsee: Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Platz Lilly Merk/Jorden Gold, 2. Platz Soraya Holl/Casper. Stilspringprüfung Kl. E: 1. Platz Paulina Kupper/April, 4. Platz Paulina Kupper/Kofeina, 5. Platz Johanna Gebhard/Chiara. Mannschaft-Springprüfung Kl. E: 2. Platz für die Mannschaft Bad Waldsee 1 und die Reiter: Alina Nold, Lisa-Marie Müller, Theresa Bucher und Paulina Kupper, 3. Platz für die Mannschaft Bad Waldsee 2 und die Reiter: Johanna Gebhard, Paulina Kupper, Lilly Merk und Soraya Holl. Springreiter-WB: 1. Platz Theresa Bucher/Luftikus, 3. Platz Marie Sophie Potthast/Chocolat, 5. Platz Luisa Kupper/Kofeina. Reiter-Wettbewerb: 1. Platz Theresa Bucher/Luftikus, 3. Platz Luisa Kupper/Kofeina, 3. Platz Paula Haneke/Keks, 3. Platz Mila Mahrt/Kofeina, 4. Platz Maya Schluck/Dolly, 5. Platz Lisa Maria Schmid/Django, 5. Platz Marie Steiner/Django. Führzügel-WB: 1. Platz Theresa Lorinser/Petite fleur, 1. Platz Surina Hartmann/Nina, 1. Platz Pia Marie Wachter/Lotte, 2. Platz Valentina Moser/Django, 2. Platz Sanja Gligorijevic/Nina, 3. Platz Iva Tschönhens/Django, 3. Platz Juna Wassner/Princess, 3. Platz Julia Dorn/Nina, 4. Platz Mats Wassner/Princess.