Erfolgreiches Benefizkonzert für Ukraine-Flüchtlinge

Am Palmsonntag fand in der Durlesbachhalle in Reute das Benefizkonzert für Ukraine-Flüchtlinge statt. Eingeladen in die frühlingshaft dekorierte Konzertstätte hatte der Musikverein Reute-Gaisbeuren. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um Musik zu genießen und dabei Gutes für die zahllosen Flüchtlinge im Ukrainekrieg zu tun. Zu den Gästen zählten unter anderem MdB Benjamin Strasser, Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy sowie Vertreter*innen der Ortschaft und des Klosters.

Musikalisch hatte Dirigent Erich Steiner mit seinen Musiker*innen ein sehr ansprechendes und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Zu Beginn des Benefizfrühschoppenkonzertes erklangen nach einem portugiesischen Marsch zunächst emotionale Stücke, passend zur Rede von MdB Benjamin Strasser, der ein Plädoyer für den Frieden hielt. Bei der sich anschließenden ukrainischen Nationalhymne erhoben sich alle Gäste und zeigten sich somit solidarisch mit den in der Halle anwesenden Flüchtlingen und dem ganzen ukrainischen Volk. Passend zur aktuellen Situation intonierten die Musiker*innen anschließend „Von guten Mächten“. Im weiteren Verlauf des Benefizkonzertes standen dann traditionelle Unterhaltungsmusik sowie Solodarbietungen und Gesang auf dem Programm. Die Zuhörer hatten große Freude an der abwechslungsreichen Musik, sodass am Ende mit dem „Deutschmeister Regimentsmarsch“ eine Zugabe erklang.

Um eine große Spendensumme für die vielen Flüchtlinge in Not zu erreichen, konnten die Gäste am Ende der Veranstaltung die vom Blumenhaus Iris Kraus in Bad Waldsee gestifteten Pflanzen gegen eine Spende mitnehmen. Die Musiker*innen des Musikvereins stellten Speisen und Getränke kostenlos zur Verfügung, wodurch auch hier nochmals die Spendensumme aufgestockt werden konnte.

Herzlichen Dank an alle, die zum großen Erfolg des Benefizkonzerts für Ukraine-Flüchtlinge beigetragen haben!