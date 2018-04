Erfolgreicher Saisonstart für Waldseer Triathleten

Die Triathleten der TG Bad Waldsee sind mit einem Sieg in der BaWü-Masters-Liga Süd hervorragend in die Saison gestartet. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle konnten die hoch gesteckten Ziele beim ersten Wettkampf in Neckarsulm bei hochsommerlichen Temperaturen erfüllt werden. Mit den Gesamtplätzen eins (Jens Lehnen 1:11:58 Stunden), zwei (Markus Löw 1:12:20), vier (Marco Konrad 1:15:21) und 17 (Andreas Plaßwilm 1:29:22) konnten die TG einen souveränen Mannschaftssieg einfahren. Die TG-Athletin Anne Reischmann die in der ersten Frauen-Liga für den DAV Ravensburg startet, konnte in einem stark besetzten Rennen den dritten Gesamtplatz in einer Zeit von 1:13:54 Stunden belegen.

Auch am Start war der TG-Vorzeigeathlet Konstantin Häcker, der in der ersten Landesliga für den TV Dettingen an den Start geht. Er rollte das Feld nach mäßigem Schwimmen von hinten auf und belegte mit einer Zeit von 1:05:40 den 16. Platz.