Erfolgreicher Saisonstart

Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona Pandemie konnte der Schützenkreis Ravensburg nun endlich wieder eine Kreismeisterschaft austragen. Trotz diverser Trainingsrückstände zeigten sich die Schützinnen und Schützen der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee recht treffsicher und ergatterten 21 Kreismeistertitel. Ergänzt wurden die Erfolge durch vier Mannschaftstitel, sieben zweite und weitere sechs dritte Plätze.

In der Schülerklasse holte sich Pauline Brauchle mit dem Luftgewehr (188,2 Ringe) und Luftgewehr 3-Stellung (265) jeweils den ersten Platz. Sarah Geng holte sich ebenfalls mit dem Luftgewehr (401,9) und Luftgewehr 3-Stellung (287) in der Jugendklasse weiblich die Meistertitel. Ebenso holte sich Philipp Bertsch im Luftgewehr 3-Stellung Jugend männlich (271) den Titel.

In der Disziplin KK-Gewehr 3x20 Junioren männlich belegt die Mannschaft den ersten Platz mit Nils Friedmann (290), Juilian Kumpf (284) und Hermann Gütler (279). Die einzelnen Platzierungen gingen ebenfalls an die drei. Die Damenmannschaft mit Melina Wegerer (280) Corinna Jungnitz (272) und Sarah Brauchle (264) holte ebenso den Titel. Einen weiteren Mannschaftstitel sowie die Einzelplatzierungen holte die Jugendmannschaft mit Maren Saup (614,1), Annabelle Lotter (606,7) und Sarah Geng (600,3) in der Disziplin KK liegend. Vervollständigt wurden die Mannschaftsergebnisse durch den ersten Platz der Seniorenmannschaft mit dem KK-Gewehr 100 Meter Auflage mit Ralf Link (316,8), Ronald Röhl (309,6) und Erich Brauchle (297,4).

Vier Meistertitel konnte sich Winfried Klocker sichern. Er holte in den Disziplinen Pistole 9 mm, Revolver 357 Mag, Revolver 44 Mag und Pistole 45 ACP jeweils den ersten Platz. Sabine Dietenberger holte sich die Meistertitel in den Disziplinen Luftgewehr Damen III, Zimmerstutzen III und KK-Gewehr 100 Meter.

Weitere erste Plätze holten: Saskia Harr – Luftgewehr Damen I und KK Liegend, Nicola Harr – KK 3x20 Junioren weiblich und KK Liegend, Tom Bohner – Luftgewehr Junioren, Markus Buschbacher – Luftgewehr mit Hilfsmittel.