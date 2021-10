Erfolgreiche Schrottsammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Oktober 2021 war es wieder soweit. Traditionell hat der FV Bad Waldsee Alteisen gesammelt. Die Schrottsammlung findet inzwischen schon viele Jahre statt. Alte Heizkörper, gusseiserne Gartentore, alte Fahrräder und eine unzählige Anzahl an alten Waschmaschinen. Die 15 Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Der Dank an dieser Stelle geht an die Schreinerei Hildebrand, Wälle Schranz und Lars Wiest, welche die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben.

Das Stadtgebiet Bad Waldsee, der Frauenberg, Steinach, Mittelurbach, Reute und Gaisbeuren – das sind nur einige der etwas über 40 Abholstationen. Zum Service gehört es seit langem, dass der Trupp direkt vor die Türe fährt und auch gerne behilflich ist, das Alteisen aus dem Keller zu holen. Durch die Koordination von Thomas Slansky, bei welchem die Fäden zusammengelaufen sind, hat das reibungslos funktioniert. Zudem kamen auch viele direkt zu den Containern, welche am Parkplatz an der Lortzingstrasse platziert waren. Meist waren es dann die üblichen Kleinigkeiten, welche sich übers Jahr angesammelt haben.

Der Erlös und die teilweise erhaltenen Spenden kommen auch in diesem Jahr der Jugendabteilung des FV Bad Waldsee zu Gute.