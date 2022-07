Erfolgreiche Qualifikation für „THE CHAMPIONSHIP“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 26. Juni fand die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee in der wunderschönen Urlaubsregion am Walchsee, Tirol statt. Unter den knapp 1000 Teilnehmer:innen war auch Julia Arnegger der TG Bad Waldsee Abteilung Triathlon. Über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) konnte sie sich mit einer Gesamtzeit von 04:55:08 und einem 6. Platz in der Alterklasse W25-29 für „THE CHAMPIONSHIP“ 2023 im slowakischen Samorin qualifizieren. Dies entspricht der Meisterschaft aller rund 25 Veranstaltungen über die Mitteldistanz, die vom Veranstalter Challenge weltweit ausgetragen werden. Dass hinter einem Wettkampf viel mehr steckt als nur ein einzelner Athlet, sieht man an den zahlreichen Fans und Helfern am Streckenrand, die für Verpflegung und die beste mentale Motivation sorgen. So konnte sich auch Julia Arnegger auf die bestmögliche Unterstützung durch ihre Familie am Streckenrand verlassen und freuen.