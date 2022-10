Erfolgreiche Kurzstreckenregatta in Bad Waldsee

26 verschiedene Rudervereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich Anfang Oktober in Bad Waldsee getroffen, um an der 58. Bad Waldseer Kurzstreckenregatta auf dem Stadtsee teilzunehmen. Trotz Starkregen- und Gewittervorhersage blieb das Wetter weitestgehend gnädig und bis auf kurze Regenschauer und starken Seitenwind konnten die Rennen über 500 Meter ohne große Einschränkungen durchgeführt werden. Für den Ruderverein Waldsee starteten insgesamt 13 Ruderinnen und Ruderer sowie ein Steuermann im Einer, Doppelzweier, Vierer, Doppelvierer oder Achter. Zudem ruderte vom RVW Philipp Bauer mit, der allerdings dieses Jahr für den Ruderclub Lindau gemeldet war, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Steuermann geht baden

Den ersten Sieg am Samstag konnten sich Philipp Bauer und Sebastian Weiße im Masters-Männer-Doppelzweier sichern. Direkt darauf folgten Amatus Fischer im Lgw.-Junioren-Einer sowie Ulrike Hagg im Masters-Frauen-Einer jeweils ebenfalls mit einem ersten Platz. Im Lgw.-Junioren-Doppelzweier erruderte sich dann noch einmal Amatus Fischer gemeinsam mit Lennart Wieland die Medaille. Den vorletzten Sieg am Samstag sicherte sich Nadine Leuter im Lgw.-Frauen-Einer, die sich unter anderem gegen ihre Teamkollegin Ulrike Hagg durchsetzte. Und schließlich konnte der Männer-Achter, bestehend aus einer Renngemeinschaft des Ruderclub am Lech Kauferring, Rudergemeinschaft Waiblingen, Ruderclub Lindau und Ruderverein Waldsee mit Beteiligung der Waldseer Ruderer Fabian Wiest, Sebastian Weiße und Philipp Bauer unter Steuermann Oskar Wild die letzte Medaille des Tages nach Hause holen. Steuermann Oskar Wild durfte daraufhin auch prompt und eher unfreiwillig im Stadtsee baden gehen, heißt es in der Pressemeldung.

Am Sonntagmorgen knüpfte Amatus Fischer im Lgw.-Junioren-Einer an seine Leistung des Vortages an und erruderte noch einmal den ersten Platz. Ulrike Hagg musste sich hingegen im Masters-Frauen-Einer ihrer Gegnerin mit dem 2. Platz geschlagen geben, genauso wie Lennart Wieland und Amatus Fischer im Lgw.-Junioren-Doppelzweier.

Deutlich verbessert haben sich hingegen Theresa Sonnberger mit einem eindeutigen 2. Platz im Lgw.-Juniorinnen-Einer, die sich am Samstag noch mit einem knappen 3. Platz zufrieden geben musste, sowie Fabian Wiest und Nadine Leuter im Mixed-Doppelzweier, die sich von einem 4. Platz am Samstag auf einen knappen 2. Platz am Sonntag steigerten, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Von den Nachwuchsruderern konnten Ida Müller und Mathilda Sonnberger jeweils im Mädchen-Einer sowie gemeinsam im Mädchen-Doppelzweier zuhause auf dem Stadtsee erste Regattaerfahrungen sammeln.

Spontane Rennen

Während der Mittagspause am Sonntag kamen spontan noch zwei Rennen zustande, deren Boote per Losverfahren besetzt wurden. Im Junioren-Achter standen vom RV Waldsee schließlich Amatus Fischer, Pascal Tschöke und Lennart Wieland auf dem Siegerpodest, während sich im Frauen-Doppelvierer Nadine Leuter über den Sieg freuen durfte, teilen die Veranstalter mit.

Die letzten Medaillen gingen schließlich auch am Sonntag wieder an Nadine Leuter im Lgw.-Frauen-Einer und an Fabian Wiest, Sebastian Weiße, Philipp Bauer sowie Steuermann Oskar Wild im Männer-Achter. Somit bleibt der Ehrenpreis der Stadt Bad Waldsee, der von Oberbürgermeister Matthias Henne persönlich überreicht wurde in Bad Waldsee, dank der Unterstützung der Ruderer aus Waiblingen, Lindau und Lech Kauferring. Am Sonntagabend beendete schließlich Vorstand Dieter Seebold die Regatta mit einem großen Dankeschön an alle freiwilligen Helfer und Organisatoren, ohne die die Kurzstreckenregatta auch dieses Jahr wieder nicht möglich gewesen wäre.