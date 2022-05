Erfolgreiche Alteisensammlung der Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren blickt auf eine erfolgreiche Alteisensammlung am 2. April zurück. Einzig der Wettergott war uns nicht so wohlgesonnen wie bei den vergangenen Sammlungen. Aber auch Kälte und Schneefall konnten unseren vielen Helferinnen und Helfern nichts anhaben und es wurde eine ordentliche Menge Schrott zusammengetragen und am Sammelplatz bei der Grastrocknung in Gaisbeuren in Container geladen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern, Privathaushalten wie auch Firmen für die Bereitstellung des Schrotts. Außerdem natürlich bei unseren Landwirten für die Bereitstellung der Fahrzeuge und an die Grastrocknung für die Nutzung des Platzes. Ein ganz großes Dankeschön gilt natürlich den vielen Helferinnen und Helfern, egal ob auf dem Sammelplatz, in den Fahrzeugen oder im Hintergrund für die Verpflegung der Helferinnen und Helfer.

Die nächste Alteisensammlung wird voraussichtlich im März/April 2023 stattfinden.