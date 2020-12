Erfolgreich fürs Klima geradelt

Jedes Jahr fahren die Klassen des Gymnasiums sowie auch ein Lehrerteam bei der Klima-Tour „FahrRad - Fürs Klima auf Tour“ mit und sammeln gemeinsam Kilometer. Im letzten Schuljahr erradelte die Klasse 6b dabei so viele Kilometer mit ihrem Klassenlehrer Thomas Bergmann, dass sie nun – mittlerweile 7b – mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurden.

Die Kinder waren laut Pressemitteilung der Schule auch während des ersten Lockdowns weiter gefahren und wurden dabei kontinuierlich virtuell vom Klassenlehrer unterstützt. Als Belohnung durften sie Tassen eines der Sponsoren, der Firma „Schwalbe“, in Empfang nehmen.

Im letzten Schuljahr waren insgesamt 3300 Teilnnehmer am Start. Zusammen umradelten diese umgerechnet elf Mal die Erde. Die Tour ist am Gymnasium Teil der Verkehrserziehung, aber auch ein Baustein in Richtung eines größeren Umweltbewusstseins. Dabei sei es wichtig, das Fahrrad als normalen Bestandteil der regelmäßigen Mobilität zu erleben, so der langjährige Verkehrserziehungsbeauftragte der Schule, Thomas Bergmann.