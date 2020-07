Erfahrungen aus Japan haben in der Krise geholfen

Wie hat die Firma Mast Kunststoffe GmbH die Krise überstanden? Darüber haben sich Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne, die Erste Beigeordnete Monika Ludy und die Wirtschaftsförderin der Stadt, Shqipe Karagja, laut Pressemitteilung der Stadt auf ihrer Unternehmenstour der Stadt informiert. Das Unternehmen ist ein Spezialanbieter für werkzeuggebundene Verzahnungs- und Antriebselemente aus Kunststoff.

Zu Beginn des Gesprächs standen der Umgang und die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Unternehmen im Mittelpunkt. Für die Firma Mast sei es enorm wichtig, dass der Betrieb nicht eingestellt werden muss, denn die Produktion laufe an sechs Tagen pro Woche und rund um die Uhr, wie die Geschäftsführer Ulrich und Peter Mast betonten. In der Hochphase der Pandemie habe man den Betrieb jedoch etwas herunterfahren müssen. Doch nun, so hofft Ulrich Mast, sollte die Talsohle überwunden sein.

Peter Mast informierte die Gäste über die Entstehung des Betriebs. 1960 hat sein Vater, Franz Mast, in der heimischen Garage mit Kunststoff zu arbeiten begonnen. Schon ein Jahr später erwarb er laut Pressemitteilung das heutige Gewerbeareal im Industriegebiet und baute eine Produktionshalle. Heute produziert der Betrieb auf über 10.000 Quadratmetern und mit rund 130 Mitarbeitern Kunststoffteile für die ganze Welt. 80 Prozent der rund 100 Millionen der jährlich hergestellten Kunststoffteile finden Anwendung im Fahrzeugbau, aber auch in Industrie-, Gebäude-, Haustechnik oder in Möbeln.

Seit Herbst ist die Firma ein Tochterunternehmen der MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH in Villingen-Schwenningen. Dabei ging es laut Mitteilung auch darum, den Firmenstandort in Bad Waldsee zu stärken. Außerdem habe man so die Nachfolge regeln und Synergien nutzen können. Diese Synergien könne man auch in der Corona-Pandemie nutzen, denn Erfahrungen aus Japan seien ins Sicherheitskonzept eingeflossen.

Auch die Breitbandversorgung wurde besprochen, bevor sich die städtischen Vertreter bei einem Rundgang einen Eindruck über das Unternehmen machten.