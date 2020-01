Entspannungstechniken für Schulter und Nacken

Der „Life-Kinetik“-Trainer Stephan Schindler hält am Dienstag, 21. Januar, im Wohnpark am Schloß der St.-Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee einen Vortrag zum Thema Schulter- und Nackenschmerzen. Beginn des kostenfreien Abends unter dem Titel „Was tun? Probleme mit Schulter und Nacken“ ist um 17.30 Uhr im Festsaal, heißt es in einer Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung.

Nach einem langen Arbeitstag im Büro schmerzen oft Schultern und Nacken, weil man acht Stunden vor dem Computer zugebracht hat. „Eine stress- und haltungsbedingte Dauerspannung der Schulter- und Nackenmuskulatur führt im Laufe der Zeit zu Verhärtungen im Gewebe und zu Durchblutungsstörungen in der Muskulatur“, weiß Stephan Schindler, der sich auf das sogenannte „Life-Kinetik“-Training spezialisiert hat, eine Übungsform, bei der das Gehirn mittels Bewegung trainiert wird.

Psychische Auslöser

Der Druck auf Nerven, Muskeln und Sehnen blockiere die Beweglichkeit und der Körper büßt Flexibilität ein, heißt es in der Ankündigung. „Mit Hilfe einfacher Bewegungsmaßnahmen und Entspannungstechniken können solche Spannungen aber gelindert werden, weil sie direkt an den Ursachen des Schmerzes ansetzen“, betont der Diplom-Sportwissenschaftler.

Im Rahmen seines Vortrags zeigt er seinen Zuhörern nicht nur diese hilfreichen Übungen. Er stellt seinem Publikum auch psychische Auslöser für Verspannungen im Alltag vor. „Überlaste ich mich? Halse ich mir zu viel auf? Meine ich, alles alleine schultern zu müssen?“ seien Fragen, die sich jeder Betroffene selbst stellen könne, um langfristig Abhilfe zu schaffen.