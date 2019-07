Engagierte Schüler ausgezeichnet

Kurz vor den Sommerferien fand in der Mensa die Verleihung des „Sozialen Förderpreises“ statt. Eingeladen hatte die Firma Omnibus Müller, auf deren Initiative hin dieses beachtenswerte, wertvolle Projekt im Jahr 1996 ins Leben gerufen worden war.

Die Preisvergabe wurde mit einem Lied, vorgetragen von einer Abordnung des Grundschulchors der Eugen-Bolz-Schule unter Leitung von Alexander Dreher, eröffnet. Zu der Veranstaltung waren Repräsentanten der Stadt, Schulleiter und Lehrkräfte, Eltern und Schüler eingeladen worden.

Der geschäftsführende Bad Waldseer Schulleiter Frank Wiest von der Döchtbühlschule freute sich darüber, dass zur 24. Verleihung der Förderpreise so viele sozial engagierte Schüler gekommen waren.

In seinem Grußwort stellte Konstantin Eisele das soziale Projekt „Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren“, dessen Vorsitzender er ist, vor und berichtete über das ehrenamtlich angebotene Service-Paket für Jung und Alt in seiner Heimatgemeinde. Bürgermeister Roland Weinschenk beglückwünschte alle Preisträger und betonte in seiner Ansprache, dass die Übernahme von sozialer Verantwortung für unsere Gesellschaft die Grundlage eines kooperativen, positiven Miteinanders sei. Er bedankte sich, wie auch Rektor Frank Wiest, bei Elke Müller, Geschäftsführerin von Omnibus Müller, für die Auslobung der Preise. Beide betonten, dass durch die Vergabe der Förderpreise unsere Kindern und Jugendlichen wahrnehmen können, wie Verantwortung für andere zur Bereicherung werden und somit gelingendes Miteinander funktionieren kann. Den Schulen dankte Weinschenk für deren konstruktives Mitwirken und die Unterstützung des sozialen Handelns.

Folgende Preisträger wurden von den einzelnen Schulen vorgeschlagen:

Eugen-Bolz-Schule Bad Waldsee: Der Preis wird aufgeteilt an die Busbegleiter der EBS unter Federführung von Eberhard Aichroth und an den Grundschulchor unter Leitung von Alexander Dreher.

SBBZ - Lernen Bad Waldsee: Die Klassenstufen 1 bis 4 für ihre Aktion „Wir wollen unsere Umwelt sauber halten“, bei der eine ganze Menge Müll rund um den Stadtsee und um das Schulgelände eingesammelt wurde.

Döchtbühlschule: Der Zehntklässler Yael Alabo wurde für sein außerordentliches soziales Engagement ausgezeichnet. Seine stete Hilfsbereitschaft, sei es in oder außerhalb der Schule, sei vorbildlich, heißt es zur Begründung. Er engagierte sich unter anderem als Busbegleiter und auch als Sanitätshelfer beim Deutschen Roten Kreuz.

Realschule Bad Waldsee: Der Förderpreis wird aufgeteilt an Leonie Torresin, die sich seit zwei Jahren mit großem Engagement um ihr schulisches Patenkind kümmert, und an die Klasse 7a, die sich mit ihrem Schulmilchprojekt hervortat und mit einer Spendenaktion den Kinderhospiz-Dienst Amalie unterstützte.

Gymnasium Bad Waldsee: Der Preis geht an die Schülersprecher des Gymnasiums Kitty Hölzli, Nico Gläser und David Spägele. Sie organisierten eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Themen und es war ihnen gelungen, dazu Abgeordnete aus allen im Landtag beziehungsweise im Bundestag vertretenen Parteien zu gewinnen.

Bildungswerkstatt Bergatreute: Der Preis geht an die Schülerband der Gemeinschaftsschule Bergatreute unter Leitung von Frau Egle. Die Band hatte in der Gemeinde Bergatreute zahlreiche Auftritte.

Durlesbachschule Reute: Ausgezeichnet mit dem Preis wurde die Klasse 3a für die Programmgestaltung beim Seniorennachmittag in Reute. Die Drittklässler gaben dort einen Einblick in ihre vergnüglichen Gedichtvorträge.

Abt-Hermann-Vogler-Schule Haisterkirch: Schüler der Grundschule Haisterkirch hatten sich bei einem Projekt „Unser Ort soll sauberer werden“ fleißig engagiert. Bei ihrem Projekt, das auch von der Ortsvorsteherin Rosa Eisele unterstützt worden war, zeigten sie auf, an welchen Stellen vor allem Müll und Unrat aufgedeckt und eingesammelt werden konnte.

In ihrem Schlusswort ging Elke Müller auf die vielfältig gezeigten Formen ein, die das „Miteinander und Füreinander“ an den Schulen zum Blühen gebracht haben. Sie würdigte all die sozialen und kulturellen Leistungen der Schüler und versprach, dass ihre Firma im nächsten Jahr das 25-jährige Jubiläum zur Vergabe der „Sozialen Förderpreise“ gebührend feiern werde.