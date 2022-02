Endlich wieder Singen, Schunkeln, Klatschen

Die ersten „AHA“-Rufe klangen nach der langen Corona-Pause zwar noch etwas verhalten. Aber schon nach dem Einzug der „Sieben Zwerge“ tauten die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims im Wohnpark am Schloss auf, hakten sich unter zur ersten Schunkelrunde und stimmten ein in die bekannten Waldseer Fasnetslieder. Pandemiebedingt kam die Musik dieses Mal nur aus der Dose und nicht wie gewohnt vom Sammlervölkle.

Wohnparkleiterin Laura Heber und das Organisationsteam um Altenpflegefachkraft Ramona Endres wollten nach einjähriger Zwangspause dieses Mal wenigstens einen „kleinen, feinen Fasnetsball“ veranstalten für die Bewohnerinnen und Bewohner. Bekanntlich mussten diese in zwei Jahren Corona auf so manche Veranstaltung im Haus verzichten. Um auf der sicheren Seite zu sein, ging das Programm unter dem Motto „Märchen“ aber ohne Gäste aus dem Wohnen mit Service und der Tagespflege sowie ohne Angehörige über die Bühne. Dafür stimmten die kostümierten Mitarbeitenden fröhlich mit ein in die Musik und animierten die Seniorinnen und Senioren zum Mitklatschen und Mitsingen.

Die sieben mit weißen Gesichtsmasken hübsch gemachten „Corona-Zwerge“ sorgten gleich beim Einmarsch für entspannte Stimmung und zauberten den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lächeln aufs Gesicht. „Hallo Leit, etz isch Fasnet“ hieß es denn auch beim anschließenden närrischen Programm mit Büttenrede, Märchenstunde, Sketchen, Bowle-Ausschank, Luftballon-Tombola sowie launigen Fasnetssprüchen und Fasnetsliedern.

Beim Auszug von „Schneewittchen“ und „ihren Zwergen“ sah man ein vollends zufriedenes Publikum, das zwei heitere Stunden erlebte und sich an so manche „glückselige Fasnet“ von einst zurückerinnerte. Mit dazu beigetragen haben dürfte auch die vorgeschaltete Kaffeerunde mit leckeren Berlinern, die es während der fünften Jahreszeit im Bad Waldseer Pflegeheim gibt.