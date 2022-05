Endlich wieder ein Hunderennen in Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet dieses Jahr an Christi Himmelfahrt / Vatertag, am 26. Mai wieder das traditionelle, jährliche Hunderennen auf dem Hundeplatz in Reute statt; Start des Rennens ist um 11 Uhr. Herzlich eingeladen sind alle kleinen und großen Hunde mit ihren Familien. Gestartet wird in drei Klassen - groß, mittel und klein. Für das leibliche Wohl zu familienfreundlichen Preise ist gesorgt. Feiern Sie mit uns Christi Himmelfahrt und den Vatertag. Die Freunde der Boxerhunde Reute freuen sich über Ihr Kommen und bewirten Sie gerne.