Endlich Treffen ohne Bildschirm

Am Freitag, den 9.7.2021, konnte Schulleiter Mark Overhage dank der allgemeinen Lockerungen Eltern, Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen auf dem Schulhof begrüßen. Nun durfte der Nachmittag am Gymnasium doch mit den Kindern stattfinden, nachdem den Eltern zunächst mitgeteilt werden musste, dass wegen der Corona-Verordnungen Kinder aus verschiedenen Grundschulklassen nicht zusammen kommen dürften.

Aufgrund der Schulschließungen war der Offene Abend dieses Jahr ausgefallen und so hatten die Viertklässler bisher noch gar keine Gelegenheit, die neue Schule oder die die Räume zu beschnuppern und insbesondere ihre Klassenlehrerinnen persönlich kennenzulernen.

Umso schöner verlief der Nachmittag dann am Freitag, als sich schließlich auch die Sonne bequemte, noch zu scheinen. Die Kinder freuten sich sehr, schon jetzt mit ihren Klassenlehrertandems loszugehen, zu erfahren, wer in der neuen Klasse sein würde und stellten sich in allen drei neuen Klassen ähnlich „sprudelnd“ und motiviert vor. Während die Kinder also den ersten Kontakt zu den Lehrerinnen und den neuen Mitschülern hatten, konnten die Eltern noch notwendige formale Dinge erledigen, wie zum Beispiel Schulplaner und Fahrkarten kaufen sowie den Freundeskreis der Schule kennenlernen.

Zufrieden zeigten sich die Eltern auch mit dem „Rundum-sorglos-Paket“, das der AK-Umwelt mit Leiter Thomas Bergmann als „Starterpaket“ wie üblich geschnürt hatte, denn so konnten die Eltern alle benötigten Materialien für den Schulstart gleich in einem erstehen.

Nach einem ersten Spiel in der neuen Klasse und einem Rundgang durch das Haus, kamen die Kinder schließlich zur Verabschiedung zurück auf den Schulhof. Hier gab Unterstufenleiterin Birgit Bader-Sickinger noch einen Ausblick auf die ersten Schultage der neuen Fünfer und verabschiedete die Gäste. Alle Beteiligten freuen sich auf das neue Schuljahr, denn sie haben nun schon etwas klarere Vorstellungen von dem, was sie erwarten wird. So können die Sommerferien hoffentlich mit mancher Sorge weniger und ohne komplizierte Materiallisten und Warteschlangen beginnen.