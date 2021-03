Emma Olbrich feiert 100. Geburtstag

Emma Olbrich hat am Montag im Spital zum Heiligen Geist in Bad Waldsee ihren 100. Geburtstag gefeiert. Im Namen der Stadt gratulierte ihr Roland Haug, Leiter des städtischen Alten- und Pflegeheims, zu diesem besonderen Ehrentag und überreichte der Jubilarin einen Geschenkkorb sowie Urkunden von Bürgermeister Matthias Henne und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Emma Olbrich wurde in Gerabronn (Hohenlohe) geboren und ist mit zwei weiteren Geschwistern dort aufgewachsen. Nach der Schule absolvierte sie in Lichtenstein/Traifelberg (Schwäbische Alb) eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Nach der Ausbildung arbeitete sie in diesem Hotel weiter und lernte dort auch ihren späteren Ehemann kennen.

1948 heiratete sie und lebte bis 2012 in Stuttgart-Weilimdorf. Anschließend zog sie mit ihren Familienangehörigen nach Bad Waldsee.

Seit 2015 ist sie im städtischen Spital zuhause. Trotz ihres hohen Alters ist Emma Olbrich noch bei guter Gesundheit und freut sich an ihren lieben Familienangehörigen. Sie ist sehr stolz darauf, dass sie inzwischen dreimal Tante, fünfmal Großtante und siebenmal Urgroßtante geworden ist.