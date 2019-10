Elternbeirat der Durlesbachschule gewählt

In der Elternbeiratssitzung der Durlesbachschule Bad Waldsee-Reute am vergangenen Dienstag ist die Vorsitzende Antje Maucher einstimmig in ihrem Amt bestätigt worden. Als neue Stellvertreterin wurde laut Pressemitteilung Sarah Stahr gewählt. Rektor Bernd Scharfenort habe allen gewählten Elternvertreter der einzelnen Klassen an diesem Abend für ihr Engagement gedankt und sich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit gefreut.