Eltern-Kind-Café trifft sich auch in den Ferien

Das Eltern-Kind-Café, ein Angebot der Stadt Bad Waldsee für junge Familien, hatte nach der pandemiebedingten Unterbrechung erstmals am Mittwoch, 21. Juli, wieder geöffnet. Die Freude bei den Eltern war, laut einer Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee, sehr groß. Aufgrund der langen Pause ist jetzt geplant, das Eltern-Kind-Café auch in den Sommerferien anzubieten. Es findet jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr im Schloss in Bad Waldsee, Schlosshof 7, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenfrei. Getränke und Spielsachen sind vorhanden. Die Stadt Bad Waldsee bietet mit dem Eltern-Kind-Café einen Begegnungs- und Informationsort. Eltern mit Babys und Kleinkindern können sich treffen, sich kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Foto: Stadt Bad Waldsee