Eltern erfahren mehr über „Lernen lernen“

Eltern der Schüler des Gymnasiums Bad Waldsee haben sich kürzlich mit dem Thema „Das Lernen lernen“ auseinandergesetzt. Der Elternbeirat hatte zu dem Vortrag eingeladen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Der Zuspruch unter den Eltern sei mit rund 200 Anwesenden so groß gewesen, dass Referentin Astrid Brüggemann eine bis in die letzte Reihe gefüllte Mensa vorgefunden habe.

Nach einer Einführung über die Grundlagen des menschlichen Gehirns sei es anhand spielerischer Übungen um die Frage gegangen, wie Lernen funktioniert. Hier gab es praktische Tipps zum „Päckchen packen“, Strukturen bilden, aber auch sinnvollem Zeitmanagement, richtigen Pausen und regelmäßigem Wiederholen, heißt es in der Pressemitteilung. Interessant gewesen seien die unterschiedlichen Herangehensweisen der anwesenden Eltern bei der Aufgabe, eine Methode zu finden, sich die Flüsse Deutschlands zu merken. Von alphabethischer Vorgehensweise über die Einteilung nach Bundesländern und bekannten Städten bis hin zum Erfinden von Geschichten, die die Flüsse in einen Zusammenhang bringen, seien die unterschiedlichsten Ansätze dabei gewesen – genauso vielfältig wie auch Kinder ans Lernen gehen können.

Im zweiten Teil des Abends ging es um die unterschiedlichen Lerntypen, schreibt die Schule. Auch wenn Menschen in der Regel Mischungen aus diesen Typen seien, überwiege doch häufig eine Herangehensweise an Aufgaben. Laut Pressemitteilung konnten hier viele Eltern – oft mit einem erleichterten Schmunzeln im Gesicht – ihre eigenen Kinder entdecken und bekamen Tipps, wie sie bei der Lernbegleitung helfen und motivieren können. So habe der Abend mit viel Applaus für die Referentin geendet, die sich neben ihrer Tätigkeit als Lerncoach für den gemeinnützigen Verein LVB Lernen engagiere.