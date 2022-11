Elsa Zaiser feiert in Bad Waldsee ihren 100. Geburtstag

Den 100. Geburtstag hat Elsa Zaiser vor wenigen Tagen im städtischen Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist gefeiert. Dazu gratulierte Oberbürgermeister Matthias Henne herzlich und überreichte der Jubilarin einen Geschenkkorb sowie Glückwunsch-Urkunden der Stadt und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat Elsa Zaiser in der ehemaligen Stadt Bartenstein, die seit dem 1. Januar 1973 ein Teilort der Stadt Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall ist, vor 100 Jahren das Licht der Welt erblickt. In jungen Jahren musste sie den Zweiten Weltkrieg miterleben. Sie arbeitete als junge Frau beim Deutschen Roten Kreuz. Im Jahr 1946 heiratet sie ihren Mann, der im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Das Paar lebte zusammen in Zuffenhausen (Stuttgart). Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor.

Wie Zaiser nach Bad Waldsee kam

Einer dieser Söhne „verliebte“ sich, gemeinsam mit seiner Frau, vor zehn Jahren bei einem Stadtsee-Café-Besuch in die Stadt Bad Waldsee und legte sich kurzerhand eine Immobilie zu, in der er gemeinsam mit seiner Frau, der Tochter, seiner Tante und der nun 100-jährigen Mutter einzog. Elsa Zaiser hatte sich zeitlebens rührend um ihre Familie gekümmert, das war immer das allerwichtigste für sie, heißt es in der Pressemitteilung. Mit großer Leidenschaft habe sie gerne für ihre Familie gekocht und gebacken. Zu den Hobbies zählten Stricken und in Windeseile Häkeln. Im Laufe der Jahre habe sich die Familie um sechs Enkelkinder und sieben Urenkelkinder vergrößert.

Dann zog Elsa Zaiser ins Spital um, wo bereits die Schwägerin wohnte. Diese ist 101 Jahre alt, geht aus der städtischen Mitteilung hervor. Beiden gefalle es im städtischen Spital zum Heiligen Geist sehr gut und beide würden sich sehr wohl fühlen. Das große Geburtstagsfest wurde vor Kurzem mit der Familie, aber auch mit den „Spitalern“ gefeiert. Auch der älteste Sohn reiste hierzu extra aus Hannover an und verbrachte einige Tage in Bad Waldsee.