Elke Müller: „Die Spannung aushalten, bis eine Lösung greifbar ist“

Bei der Anfrage von Herrn Heyer etwas Mutmachendes angesichts Corona zu schreiben, antwortete ich ihm, im Augenblick vermutlich die falsche Person dafür zu sein. Schließlich haben wir uns dann auf „Gedanken zu beziehungsweise Erfahrungen mit Corona“ geeinigt.

Erinnern Sie sich an den Beginn der Krise? Als ganz allmählich klar wurde, dass es eine solche werden würde? Die ersten Tage, die es brauchte, bis es in unseren Köpfen angekommen war, wie sich unsere Welt ohne Vorwarnung verändern würde? Das Gefühl mitten in einem Erdrutsch festzustecken, der sich in einer Art Zeitlupe im freien Fall befand? Die Nachrichten waren täglich voll von den aktuellen Entwicklungen überall auf der Welt und auch den neuesten Erkenntnissen bezüglich des Virus. Und ich nutzte alle Medien, um meine Verunsicherung nach Möglichkeit mit Fakten in geordnete Bahnen zu bringen.

Nun ist Optimismus laut Harald Schmidt ja nur ein Mangel an Information. Und so erlebte ich, wie die Masse an Daten und die Bilder aus den Intensivstationen die Aussichtslosigkeit und die Ängste eher wachsen ließen. Komplett dem Ganzen verschließen war aber auch keine Option, schließlich betrifft es jeden von uns persönlich und es fordert gerade auf geschäftlicher Ebene volle Präsenz, um wie zum Beispiel in meinem Fall unser Familienunternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze nach Möglichkeit in die Zeit nach Corona zu retten.

Neben den schlaflosen Nächten was dieses Thema betrifft (aber da bin ich kein Einzelfall), ist mir auf rationaler Ebene natürlich klar, dass die menschliche Natur es in der Regel schlecht verkraftet, wenn man ihr Sicherheit und Planbarkeit innerhalb ihres Daseins nimmt und dass manche Reaktionen wie Existenzängste, Ignorieren oder Verleugnen des Problems, Dünnhäutigkeit bis hin zur Aggressivität erklärbare Reaktionen sind. Aber wie könnten denn nun mögliche Mutmacher aussehen, was hilft?

Was stützt ist sicher unstrittig: die Familienbande, Freunde (auch wenn der Austausch auf Distanz vonstatten geht), für viele Menschen ihr Glauben, das verstärkte, manchmal auch ganz neue Miteinander, selbst unter Fremden und eine Regierung, die vieles richtig zu machen scheint. Was uns keiner abnehmen kann: Die Spannung auszuhalten bis eine Lösung greifbar ist, bis ein Leben ohne zwei Meter Sicherheitsabstand wieder möglich ist und der Mensch die Situation wieder beherrscht.

Und dann das Wichtigste: An diesem Punkt, von dem keiner weiß, wann er da sein wird, nicht zu vergessen, dass diese Beherrschbarkeit eine zerbrechliche ist, wie unser Leben selbst, und dass jede Situation dieser Art uns dies vor Augen führt.

Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu, führt aber, solange sie gegenwärtig gehalten werden kann, im besten Fall dazu, das Leben mehr zu schätzen und nichts, aber auch gar nichts als selbstverständlich anzusehen.

So ist für mich diese Zeit, auch wenn die gesundheitlichen und die wirtschaftlichen Aspekte sicher im Fokus stehen, eine Zeit, in der ich fast ausschließlich auf mich selbst zurückgeworfen bin und sortieren und entscheiden kann, was mein Leben ausmacht. Im Hier und Heute und für die Zeit nach Corona.

Elke Müller, Geschäftsführerin von Omnibus Müller