Elisabeth-Stiftung übernimmt Auszubildende

St. Elisabeth-Stiftung übernimmt alle Auszubildenden im Waldseer Wohnpark am Schloss, teilt die Stiftung jetzt mit. Die angehenden Altenpflegefachkräfte Everlyne Knill und Marcel Schwarzat sowie Pflegehelferin Elena Stiben und Alltagsbegleiter Lamin Cessay würden nach erfolgreicher Ausbildung in Pflegeheim und Tagespflege alle fest angestellt von der St. Elisabeth-Stiftung.

„Ich liebe den Umgang mit Menschen und von unseren Bewohnern bekomme ich jeden Tag so viel Dankbarkeit zurück für meine Arbeit, dass ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann, als in der Altenpflege tätig zu sein“, wird Everlyne Knill (35) zitiert. Sie lebt seit fast sechs Jahren in Bad Waldsee und sei in ihrer Heimat Kenia als Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin tätig gewesen.

Inzwischen sind vier Jahre vergangen und die Wahl-Waldseerin habe in dieser Zeit zunächst ihre Ausbildung zur Pflegehelferin und danach als Altenpflegefachkraft abgeschlossen. „Und das mit sage und schreibe 1,0 im Abschlusszeugnis“, hebt Heidi Schreiber, Leiterin des Wohnparks am Schloss in Bad Waldsee, das berufliche Engagement ihrer Mitarbeiterin hervor

Nun wolle sie ein Jahr lang als Altenpflegefachkraft im Wohnpark am Schloss weitere Berufserfahrung sammeln und sich dann weiterbilden und qualifizieren. „Dieser Beruf lässt unseren Absolventen alles offen bis hin zu einem Studium oder einem Wiedereinstieg nach der Familienphase mit ein paar Wochenstunden oder nur Nachtschichten bis hin zum Vollzeitjob“, wirbt Heidi Schreiber für den Beruf der Altenpflege.

Mit zum Team gehörte auch Pflegeassistent Kiflom Fischa, der im Herbst seine Ausbildung zum Pflegehelfer im Wohnpark am Schloss startet.