Elfter Elfter der Narrengilde Schussentäler Reute

Die Schnurrermusik sorgte im Dachgeschoss des Vereinsheimes in Reute für die musikalische Eröffnung am „Elften Elften“, den Beginn der fünften Jahreszeit.

Gildemeister Hermann Sommer begrüßte die anwesenden Mitglieder und Narrenfreunde und bedankte sich beim Orgateam für die Vorbereitungen und die närrische Gestaltung des Festraumes. Der Jungnarrenrat stellte die neuen Narrengildecaps vor, die von ihnen designt wurden. Die Caps können noch bis zum 28.11. beim Jungnarrenrat bestellt werden.

Wie es der Zufall will, hat der Gildemeister auch am 11.11. Geburtstag und so war es für die Schnurrermusik selbstverständlich, ein „Happy Birthday“ zu spielen.

Präsidentin Claudia Schmidt verlas den vorläufigen Fasnetskalender 2022 und den darin enthaltenen ersten Höhepunkt. Mit der traditionellen Goißäwäsch beginnt am Samstag nach Dreikönig am 8. Januar 2022 in Reute die Fasnet im Sternensaal. Das Motto lautet: „Komm mit ins Abenteuerland, an den Durlesbachstrand“.

Büttel Volker Knörle hatte die Ehre, einige Sprungorden zu verleihen. Coletta Petersen und Florian Schech wurden mit dem Silberorden der Narrengilde Schussentäler für mehr als 60 Sprünge ausgezeichnet. Eine Freifahrkarte für die Fasnet 2023 erhielt Jonas Pfister in Anerkennung für die Teilnahme an mehr als 111 Auswärtsumzügen. Weitere Ehrungen werden an der Maskenbelehrung am 04.01.2022 nachgeholt.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war ein Spiel von Präsidentin Claudia Schmidt, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes weder die Kehle noch die Augen trocken blieben. Im Verlauf des Abends, der unter coronakonformen Bedingungen stattfand, sorgte immer wieder die Schnurrermusik für einen närrischen Vorgeschmack der kommenden Fasnet 2022.

Die nächsten Termine: 20. November 2021 – Weihnachtsaktion im Kaufmarkt Bad Waldsee; 4. Dezember 2021 – Jahresabschlussfeier in der Hütte des Fischereivereins.