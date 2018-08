Elektronische Geschwindigkeitstafel blinkt jetzt in der Wolfegger Straße

Eine elektronische Geschwindigkeitstafel erinnert Verkehrsteilnehmer neuerdings in der Wolfegger Straße daran, ihr Tempo bergauf entsprechend anzupassen. Bislang leuchtete diese Tafel in der stark befahrenen Richard-Wagner-Straße auf, wenn Autos und Lastwagen dort zu schnell unterwegs waren. Als Grund für die Versetzung des Geräts nennt der Bürgermeister die Einrichtung einer weiteren Schulbushaltestelle ab 10. September beim Stadion. „Die bisherige Haltestelle im Döchtbühlweg wird an den neuen Haltepunkt beim Stadion verlagert. Infolge dieser Anpassung ergibt sich für die Schüler ein geänderter Schulweg, und sie werden eine kurze Strecke entlang der Wolfegger Straße in Richtung Schulzentrum gehen müssen“, erläutert Roland Weinschenk, warum der Standort dieser „Tempo-Tafel“ geändert wurde. Zur besseren Orientierung der Schüler sind zudem farbige Fußabdrücke entlang des neuen Schulwegs markiert worden. Das Stadtoberhaupt weist darauf hin, dass sich künftig ein weiterer Standortwechsel für die Tafel als sinnvoll erweisen könnte. Weinschenk: „Ein solcher ist auch unter dem Aspekt des Gewöhnungseffekts zu sehen.“ Foto: Sabine Ziegler