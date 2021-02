Elektroherd sorgt für Brand in Wohnung

Die Feuerwehr Bad Waldsee ist am Samstagnachmittag zu einem Einsatz zu einem Mehrfamilienhaus am Stadtrand gerufen worden. In der Seidenstraße Anrufer Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe sich ein Trupp unter Atemschutz durch ein Fenster Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft. Diese sei aktuell nicht bewohnt und der Mieter erst ausgezogen. In der Wohnung war es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Entstehungsbrand im Bereich des Elektroherdes gekommen. „Der Brand konnte mit Kleinlöschgerät gelöscht werden, das Kochfeld wurde ausgebaut und ins Freie gebracht“, teilte die Feuerwehr mit. Die Wohnung sei anschließend belüftet worden.