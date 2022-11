Elektro Keßler spendet an Suppenküche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Weihnachtsspende von Elektro Keßler geht in diesem Jahr mit 2000 Euro an die Suppenküche. Gerade in Zeiten von Inflation und Energiekrise sind auch im Raum Bad Waldsee viele bedürftige Menschen in finanziellen Nöten, berichten Rudi Heilig und Wolfgang Pfefferle. Ulrike Keßler, Siegmar Stotz und Matthias Lessig übergeben die Spende. Foto: Elektro Keßler